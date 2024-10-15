Врач Крючков не увидел катастрофического дефицита антибиотиков в России

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ИА НСН сообщил, что катастрофического дефицита антибиотиков в стране нет, несмотря на перебои с поставками.

Он пояснил, что перебои происходят из-за трудностей с логистикой. Не всем производителям, по его словам, вовремя удается найти субстанцию по приемлемой цене и приемлемого качества. Крюков считает, что государство должно помогать производителям не снижать объемы производства.

Ранее «Известия» писали, что в почти трети регионов России из аптек пропал препарат с действующим веществом рокситромицин. Также отмечены перебои с препаратами, где действующими веществами являются азитромицин, кларитромицин и эритромицин.