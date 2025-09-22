Автоэксперт Кадаков рассказал, что новые правила расчета утильсбора затронут электромобили и гибриды

С 1 ноября 2025 года ожидается повышение цен на автомобили из-за изменений в системе расчета утилизационного сбора. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в интервью радио Sputnik рассказал о предстоящих изменениях.

Минпромторг планирует изменить систему расчета утильсбора на автомобили мощнее 160 лошадиных сил. Сейчас сбор рассчитывается по простой сетке, основанной на объеме двигателя. Однако автопроизводители предлагают учитывать также мощность двигателя.

Кадаков пояснил, что новые правила затронут в том числе электромобили и гибриды. В случае с электромобилями будет учитываться длительная тридцатиминутная мощность, которая ниже пиковой. Для гибридов придется складывать мощность ДВС и тридцатиминутную мощность всех электромоторов.

Изменения коснутся только новых автомобилей, а за б/у придется заплатить вдвое больше. Для физлиц, которые возят машины для себя, изменения будут особенно ощутимы. Если сейчас можно ввести автомобиль по льготному утилю — 3400 рублей, то за авто старше трех лет придется заплатить около миллиона рублей.