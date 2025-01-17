Льготную ипотеку для чиновников в России продлили до 2027 года

Эксперимент по льготной ипотеке под 12% для российских чиновников продлили до 1 февраля 2027 года. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.

После этого программу, которая была запущена в середине 2024 года, могут еще раз продлить или заменить единовременными субсидиями. В эксперименте участвуют 90 сотрудников пяти ведомств — Минфина, Минтруда, Минстроя, Федеральной налоговой службы и территориальных органов Федерального казначейства.

Согласно условиям программы, государственным служащим компенсируют из бюджета не только процентную ставку, но и определенную часть стоимости недвижимости. Купить в рамках эксперимента чиновники могут любое жилье в личную, совместную или долевую собственность.

Ранее в России пообещали отменить лимиты на семейную ипотеку в 2025 году. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, из-за поднятия ключевой ставки на программу льготного кредитования пришлось изыскивать дополнительные средства.