Льготной ипотеке в 2025 году предрекли сокращение объемов

«Дом.РФ»: объем льготной ипотеки в 2025 году сократится до 2,6 триллиона рублей

Объем выдачи льготной ипотеки в 2025 году сократится до 2,3-2,6 триллиона рублей. Об этом сообщили в аналитическом центре «Дом.РФ» , подведя итоги 2024 года в жилищной сфере.

В прошлом году из-за роста рыночных ставок выдача ипотеки снизилась почти на 40% — банки предоставили 1,3 миллиона кредитов на общую сумму 4,9 триллиона рублей. Сказалось и завершение программы льготной ипотеки, на замену которой пришли адресные предложения.

Всего, как предполагается, в 2025 году выдадут до 1,2 миллиона кредитов, из которых около трети будут льготными. Из-за падения спроса с 2027 года ожидается снижение ввода жилья в эксплуатацию.

Ранее в Центробанке предупредили, что рост продаж квартир в рассрочку вместо традиционной ипотеки может обернуться серьезными рисками как для покупателей, так и для продавцов жилья.