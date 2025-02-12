Льготной ипотеке в 2025 году предрекли сокращение объемов
«Дом.РФ»: объем льготной ипотеки в 2025 году сократится до 2,6 триллиона рублей
Объем выдачи льготной ипотеки в 2025 году сократится до 2,3-2,6 триллиона рублей. Об этом сообщили в аналитическом центре «Дом.РФ», подведя итоги 2024 года в жилищной сфере.
В прошлом году из-за роста рыночных ставок выдача ипотеки снизилась почти на 40% — банки предоставили 1,3 миллиона кредитов на общую сумму 4,9 триллиона рублей. Сказалось и завершение программы льготной ипотеки, на замену которой пришли адресные предложения.
Всего, как предполагается, в 2025 году выдадут до 1,2 миллиона кредитов, из которых около трети будут льготными. Из-за падения спроса с 2027 года ожидается снижение ввода жилья в эксплуатацию.
Ранее в Центробанке предупредили, что рост продаж квартир в рассрочку вместо традиционной ипотеки может обернуться серьезными рисками как для покупателей, так и для продавцов жилья.