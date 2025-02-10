Россиян предупредили о риске дефолтов при покупке жилья в рассрочку

В Центробанке рассказали о рисках при покупке жилья в рассрочку

Рост продаж квартир в рассрочку вместо привычной ипотеки может обернуться крупными рисками как для покупателей, так и для продавцов. Об этом РБК сообщил представитель Центробанка России.

В регуляторе назвали три основных уязвимости рассрочки на жилую недвижимость. Первой стал скрытый рост долговой нагрузки покупателей, ведь сведения о задолженности граждан перед застройщиком не поступают в бюро кредитных историй.

«Это может привести к неправильной оценке долговой нагрузки человека и даже его дефолту при выдаче кредитов», — подчеркнул собеседник издания.

Вторым риском представитель Центробанка назвал непрозрачность правил продажи объекта. Также опасность может заключаться в ухудшении экономики проектов из-за низкой наполняемости счетов эскроу.

«При расширении практики продаж жилья в рассрочку может потребоваться регулирование, мы это обсуждаем с заинтересованными ведомствами», — добавил он.

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