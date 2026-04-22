Level Group: четверть россиян испытывают синдром упущенной выгоды при отказе от поездок в майские праздники

Исследование, проведенное девелопером Level Group, показало, что почти четверть россиян испытывает синдром упущенной выгоды (FOMO), оставаясь дома на майские праздники. Об этом сообщил Life.ru .

По данным аналитиков, 24% опрошенных признались, что чувствуют «упущенную жизнь», когда знакомые разъезжаются по отпускам. Еще 21% респондентов отметили, что периодически испытывают легкую зависть к отдыхающим, но это чувство быстро проходит.

Демонстрация идеального отдыха в соцсетях часто заставляет людей обесценивать собственный досуг. Однако большинство россиян научились справляться с этим давлением. Так, 37% опрошенных не испытывают FOMO и предпочитают отдыхать так, как им комфортно.