«ЛЭТУАЛЬ»: 47% опрошенных россиян предпочитают покупать косметику в качестве основного подарка

Согласно данным исследования «ЛЭТУАЛЬ», косметика и парфюмерия стали лидирующими категориями среди подарков. Об этом сообщили «Известия» .

Почти половина опрошенных покупателей (47%) назвали бьюти-товары основным презентом, а еще 40% дополняют подарки из других категорий косметики.

Чаще всего бьюти-покупки россияне делают для себя — так ответил 71% респондентов. На втором месте — подарки для второй половинки (43%). Парфюмерия сохраняет статус универсального подарка. Для партнера ее покупают 84% россиян.