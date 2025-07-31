Летний отдых в Сочи подорожал на 45% за два года

За последние три года отдых в Сочи подорожал в среднем на 45,4%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование агрегатора туров Onlinetours.

Минимальная стоимость поездки выросла на 60,1%, а максимальная — на 135,2%. Если в 2023 году средний чек находился на уровне 78,5 тысячи рублей, то спустя год он подрос до 101,7 тысячи рублей, а в 2025-м — до 114,1 тысячи рублей, на 45,4%.

В 2023 году самая дорогая путевка на двоих в Сочи стоила 124,5 тысячи рублей, а в 2025-м — 292,7 тысячи рублей.

Три года назад самый дешевый тур стоил 25,7 тысячи рублей, а нынешним летом за него придется заплатить уже 41,2 тысячи рублей.

Чаще всего туристы выбирают для отдыха центральный район Сочи, Лоо и Адлер, уточнили авторы исследования.

Ранее россиян также предупредили о росте цен на отдых за границей примерно на 15% в июле.