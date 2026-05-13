Синоптик Шувалов предупредил жителей столицы о сильных дождях и грозах в конце рабочей недели

В воскресенье, 17 мая, температура в Москве и Московской области может подняться до +25 градусов. Об этом сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Эксперт отметил, что на европейской территории России погода до конца недели будет очень изменчивой. В Чебоксарах к концу недели ожидается +28…+29 градусов, в Нижнем Новгороде — +26…+27 градусов, в Казани — до +30 градусов, а в Смоленске температура будет не выше +15…+20 градусов.

«Очень велики контрасты между западом и востоком», — поделился синоптик.

Погоду в Москве и Московской области будет формировать влияние разных воздушных масс.

«Сегодня и завтра ожидается +21…+23 градуса. В четверг есть большие шансы увидеть солнце. А в пятницу подойдет фронтальная зона с запада. Могут быть достаточно сильные дожди с грозами, а температура составит +18…+20 градусов», — отметил Шувалов.

В субботу, 16 мая, погода начнет постепенно налаживаться, но в воскресенье снова ожидаются грозы при температуре +23…+25 градусов.