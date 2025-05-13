Синоптик Поздянкова предупредила москвичей о дождливой неделе

В ближайшее время в Москве и области ожидается потепление до +20 граудсов, однако всю неделю будут идти дожди. В середине следующей недели снова похолодает. Такой прогноз дала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова Общественной Службе Новостей .

По словам эксперта, вторая половина мая сохранит неустойчивую погоду. Сегодня, 13 мая, в столице будет прохладно и дождливо, но затем воздушные потоки сменятся с северо-западных на южные.

«Без осадков различной интенсивности не обойдется ни один день на этой календарной неделе», — предупредила синоптик.

Она также рассказала, что в середине следующей недели прогнозируется еще одна волна относительно прохладной погоды. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах +2…+7 градусов, а днем — +10…+15 градусов.