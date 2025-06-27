Ученые прогнозировали в 2025 году самое жаркое лето, но пока погода не балует россиян теплом. Чего ждать в июле, сообщили «Известия» .

Второй летний месяц принесет россиянам плохую погоду. В некоторых частях центральной части страны среднесуточная температура будет ниже нормы, ожидаются дожди.

В Москве установится прохладная погода, большая часть месяца будет облачной. Доджи и грозы займут половину месяца. Устойчивой жары синоптики не прогнозируют.

В июле в России ожидаются аномалии и катаклизмы. На Дальнем Востоке и в Сибири начнутся мощные лесные пожары. В европейской части России, а также в Черноземье, Краснодарском и Ставропольском краях будет засуха и дефицит осадков. В Уральском регионе — высокий риск ураганов, шквальных ветров и гроз.

Пережить плохую погоду помогут несколько способов. Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук посоветовал брать пример с владельцев собак и не отказываться от прогулок на свежем воздухе даже в дождь. Это поможет поддержать эмоциональное благополучие.