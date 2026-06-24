Ленобласть заняла 1 место по доле ДТП, повлекших полное разрушение автомобиля

Ленинградская область с начала 2026 года заняла первое место по доле аварий, повлекших полное разрушение машин: в 4,6% всех зафиксированных ДТП автомобиль не имело смысла восстанавливать и собственники обращались за страховым возмещением. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу страхового дома ВСК.

«Частота тотальных ДТП с начала 2026 года составила примерно 2,4%. Самые высокие показатели тотальных страховых событий по каско фиксировались в Ленинградской области — на них пришлось 4,6% ДТП», — заявили в пресс-службе.

Еще в пятерку регионов-лидеров по количеству полностью уничтоженных машин вошли Самарская область (4%), Красноярский край (3,5%), Нижегородская область (3,2%), Удмуртия (2,9%).

Среди крупных регионов реже всего полное разрушение транспортного средства фиксировали в Челябинской области — лишь в 1,6% страховых событий, и в Татарстане — после 1,7% аварий.

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