Врач Звонков объяснил, что очевидцам ДТП нужно передать диспетчеру как можно больше подробностей

Бывший врач скорой помощи и автор медицинских книг Андрей Звонков рассказал, как правильно оказать первую помощь пострадавшим в ДТП. Об этом сообщило РИАМО .

По словам эксперта, первым делом необходимо позвонить по номеру 103 и сообщить диспетчеру как можно больше информации о происшествии: количество пострадавших, их примерный возраст и характер травм. Это позволит оператору определить необходимое количество бригад.

Специалист предупредил, что если человек не знает, как правильно оказать помощь пострадавшему, то лучше не трогать его. Исключение — кровотечение, его нужно попытаться остановить. Для этого можно использовать жгуты из автомобильной аптечки или подручные средства и самодельные турникеты, добавил «ФедералПресс».