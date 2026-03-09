Легенда советской авиации Галина Смагина умерла в Перми

В Перми умерла известная летчица Галина Смагина — первая женщина, ставшая командиром пассажирского самолета Ту-134 в гражданской авиации СССР. Ей было 83 года.

О смерти Смагиной сообщила член Общественной палаты Пермского края Надежда Агишева в телеграм-канале.

Летчица ушла из жизни 8 марта. Галина Смагина вошла в историю советской авиации как первая женщина-командир Ту-134. Кроме того, в 1977 году она участвовала в рекордном беспосадочном перелете по маршруту София — Владивосток на Ил-62М.

Смагина родилась в 1942 году в Молотове, нынешней Перми. Она окончила авиационный техникум, а затем — школу летчиков-инструкторов в Калуге. За годы работы освоила Як-40, Ил-62 и Ту-134. До конца 1980-х служила командиром Ту-134 в Пермском авиаотряде. После этого преподавала в авиационном техникуме имени Швецова.

За достижения летчицу наградили орденом Трудового Красного Знамени. Позже ей присвоили звание почетного гражданина Перми, а также вручили Строгановскую премию в номинации «Честь и достоинство».

Ранее не стало еще одной легенды СССР — заслуженного тренера Советского Союза и члена зала славы Международной федерации хоккея Юрия Королева. Ему был 91 год.