Легенда «Манчестер Юнайтед» спел «Седую ночь» в шапке-ушанке

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра исполнил хит Юрия Шатунова «Седая ночь» на русском языке. Видео он опубликовал в социальной сети Instagram*.

На записи футболист пел в шапке-ушанке на русском языке.

«Люблю Москву, 2008 год — „Манчестер Юнайтед“ победил в Лиге чемпионов, 2018 год — сборная Франции выиграла там чемпионат мира. Москва со мной, песня в голове на протяжении шести месяцев», — признался Эвра.

Французу 45 лет, он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год и пять раз выиграл с клубом английскую Премьер-лигу. В финале чемпионата мира — 2018 в «Лужниках» Эвра не играл, тогда Франция обыграла Хорватию.

Ранее в Сети показали нейровидео, на котором хит Шатунова спел рэпер Канье Уэст.

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