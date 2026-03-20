Ледовые ограничения по режиму плавания в Финском заливе снимут к концу марта
Ледовые ограничения по режиму плавания в портах Финского залива, которые ввели в начале года из-за аномальных холодов, планируют снять к концу марта. Об этом сообщил замминистра транспорта Александр Пошивай, его слова привел ТАСС.
Он добавил, что атомный ледокол «Сибирь», благодаря которому за месяц по заливу прошли 165 судов, выполнил свою миссию и уже идет обратно в Мурманск, к порту которого приписан.
«Мы его отпустили, потому что в этом уже необходимости нет», — подчеркнул замминистра.
Ранее в агентстве транспортной инфраструктуры Финляндии рассказали, что российские ледоколы помогли финским грузовым судам, застрявшим во льдах залива. Это стандартная практика в морском судоходстве, которой придерживаются, даже несмотря на санкции.