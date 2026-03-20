Ледовые ограничения по режиму плавания в Финском заливе снимут к концу марта

Ледовые ограничения по режиму плавания в портах Финского залива, которые ввели в начале года из-за аномальных холодов, планируют снять к концу марта. Об этом сообщил замминистра транспорта Александр Пошивай, его слова привел ТАСС .

Он добавил, что атомный ледокол «Сибирь», благодаря которому за месяц по заливу прошли 165 судов, выполнил свою миссию и уже идет обратно в Мурманск, к порту которого приписан.

«Мы его отпустили, потому что в этом уже необходимости нет», — подчеркнул замминистра.

Ранее в агентстве транспортной инфраструктуры Финляндии рассказали, что российские ледоколы помогли финским грузовым судам, застрявшим во льдах залива. Это стандартная практика в морском судоходстве, которой придерживаются, даже несмотря на санкции.