Лед Диксона, юг Посьета. Раскрылись тайны самых необычных портов России

Росморречфлот подготовил список самых примечательных морских портов страны. Специалисты в беседе с РИА «Новости» выделили порты, которые ставят географические рекорды или обладают уникальной историей.

Звание самого северного порта России удерживает Диксон, расположенный на берегу Карского моря. На другом конце страны, в Приморском крае, находится Посьет — он, а вовсе не Сочи, официально признан самым южным портом России.

Посьет находится почти на границе с Китаем и Северной Кореей. Следующий интересный порт, Ольга, также расположен в Приморском крае, но гораздо севернее и восточнее.

Если Посьет — это граница с КНДР, то Ольга — это уже суровое восточное побережье, открытое в сторону Японии.

Это единственные морские ворота на восточном побережье Приморья. Свое название порт получил от одноименного залива, который был открыт и назван в честь святой равноапостольной княгини Ольги.

Самым «молодым» в списке стал порт Сабетта на Ямале: его построили с нуля и запустили в 2013 году для отгрузки сжиженного природного газа.

Российские морские порты считаются ключевыми узлами экономики страны, они обеспечивают связь с мировым рынком. Диксон и Сабетта играют стратегическую роль в развитии Северного морского пути, позволяя доставлять ресурсы из Арктики даже в экстремальных условиях.

Южные и восточные порты, такие как Посьет и Ольга, ориентированы на торговлю со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.