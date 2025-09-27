Лебедев выступил с идеей самозапрета на новости для сохранения психики

Людям с неустойчивой психикой и тревожными расстройствами нужно право самозапрета на чтение новостей. Об этом в эфире подкаста «ДаДа — НетНет» заявил российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев.

Он пояснил, что мера может стать полезной, чтобы люди, склонные к панике, для сохранения своей психики могли добровольно отказаться от чтения новостей. Потому что ничего полезного для себя они там не видят и просто «сходят с ума».

«У нас же сейчас есть самозапрет на кредиты? Значит, нужна галка на „Госуслугах“ — „самозапрет на новости“», — заявил Лебедев.

