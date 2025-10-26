Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал общественные туалеты в России. Свое мнение он выразил в видеоролике в соцсети «ВКонтакте» .

«Единственная вещь, которую не сделала Москва, вроде лучший город на земле. Все хорошо, но общественные туалеты в парках… По функциональности, по внешнему виду, по всему», — сказал блогер.

Лебедев отметил, что у него нет объяснения, почему обустройству туалетов не уделяется достаточного внимания. По его мнению, удобные и красивые общественные туалеты вызовут у россиян чувство собственного достоинства, при этом их замена совсем недорогая.

«Общественные туалеты хотя бы для вида должны быть такие, чтобы было приятно посмотреть», — добавил дизайнер.

