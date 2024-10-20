Лебедев не пойдет на мировую с Мизулиной

Лебедев не собирается заключать мир с Мизулиной по ее иску к нему и Дудю

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев не собирается идти на мировую с Екатериной Мизулиной и возглавляемой ею Лигой безопасного интернета по делу о защите чести и достоинства, рассказал ТАСС его адвокат Калой Ахильгов. Он уточнил, что солидарен со своим доверителем.

Ранее Мизулина подала исковое заявление после интервью Лебедева Юрию Дудю*. По ее мнению, блогеры обсуждали сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета.

«Свою позицию мы озвучили с первого дня: мы не видим никаких оснований к примирению, поскольку считаем, что наш доверитель закон не нарушал, а критика действий публичного лица, пусть даже в негативной форме, не является утверждением о тех или иных фактах», — объяснил Ахильгов.

После интервью с Лебедевым Юрия Дудя* привлекли к административной ответственности. Прокуратура установила, что он опубликовал видеоматериал без иноагентсткой маркировки.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.