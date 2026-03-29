ЛДПР собрала тысячи сторонников в день годовщины образования партии

В Москве начался торжественный митинг ЛДПР «ЛДПР за Великую Россию», который приурочили к 36-й годовщине учредительного съезда партии. Сторонники политического движения собрались в Ледовом дворце «Навка-арена».

На митинг приехали депутаты ЛДПР различных уровней, сенаторы, ветераны партии, участники СВО, ветераны боевых действий и активисты. В пресс-службе партии сообщили ТАСС, что на мероприятии собрались более 2,5 тысячи человек из разных регионов России.

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой на открытии заявил, что основатель партии Владимир Жириновский был выдающимся политическим деятелем и предвидел многие события.

«Владимир Вольфович [Жириновский] — гениальный политик. Он предсказал события. ЛДПР создана именно им на руинах Советского Союза. ЛДПР была единственной [партией], которая не только не распустилась, но и продолжает бороться», — сказал он.

Акцию посвятили сохранению и популяризации политического наследия основателя партии.

Мероприятие совпало с годом 80-летия со дня рождения политика. Этому событию посвятили и памятную выставку «Жириновский. Продолжение. ЛДПР», которая пройдет в московском «Манеже» с 11 по 23 апреля.