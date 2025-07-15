Депутат Чаплин напомнил пенсионерам о праве на бесплатное санаторно-курортное лечение

Некоторые пенсионеры не знают, что могут получить путевку в санаторий за счет государства. По программе ОМС такая возможность есть не только у инвалидов, но и у обычных пенсионеров с хроническими заболеваниями. Об этом напомнил депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT .

Чтобы воспользоваться правом на лечение, нужно обратиться к участковому терапевту. При наличии медицинских показаний врач направит на врачебную комиссию, отметил депутат.

По словам парламентария, в перечень подходящих заболеваний входят распространенные возрастные болезни: гипертония, остеохондроз, артрит, заболевания органов дыхания и пищеварения. Даже без серьезных диагнозов пенсионер может получить путевку для профилактики возрастных изменений.

Особые условия предусмотрены для льготных категорий. Например, ветераны труда и труженики тыла могут получить путевки вне очереди. Также для них возможна компенсация проезда к месту лечения, подчеркнул Чаплин.