Лазарева обжаловала приговор по делу об оправдании терроризма

Телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала в Верховном суде приговор по уголовному делу об оправдании терроризма, ее заявление рассмотрят 20 января 2026 года. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В декабре прошлого года Второй западный окружной военный суд заочно осудил Лазареву* на 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Суд установил, что в августе 2023 года Лазарева* в ходе интервью заявила о допустимости осуществления террористических атак на территории России.

Кроме того, против телеведующей завели второе дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. По совокупности с уже вынесенным приговором об оправдании терроризма московский суд назначил Лазаревой* наказание в виде лишения свободы на срок семь лет. Телеведущую объявили в международный розыск.

* Признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов.