Глава МИД России Лавров обсудил квадроберов с коллегой из Армении Мирзояном

Молодежную субкультуру квадроберов обсудили министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян, ожидая начала переговоров лидеров двух стран в Кремле. Как сообщило РИА «Новости» , тему поднял глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров поинтересовался у коллеги, существуют ли квадроберы в Армении.

«В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Ходят как животные», — пояснил глава российского МИД.

Мирзоян признался, что знает об этом новом движении. К волнующей дипломатов дискуссии присоединился посол Армении Гурген Арсенян, который заявил, что в странах Европы квадроберы потребовали, чтобы их определяли как отдельный гендер.

Ветеринары Серпухова отказали матери девочки-квадробера в чипировании ребенка и прививке от бешенства. Ученица местной школы позиционирует себя кошкой: носит специальную маску и пришитый к джинсам хвост. Сначала администратор посчитала, что мать хочет напугать ребенка, но, узнав о серьезности намерений родителя, дала четкий отказ.