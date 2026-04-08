Театр моды из Подольска стал лауреатом международного проекта в Пекине

Театр моды «Эксклюзив» из Дворца культуры «Октябрь» в городе Подольск принял участие в Международном проекте «Ожерелье востока», который прошел в Пекине. Коллектив представил две коллекции: «Из России с любовью» и «Чувства».

Коллекция «Чувства», объединяющая авангард и прикладное декорирование в русском стиле, принесла театру моды высшую награду и звание лауреата 1-й степени. Кроме того, коллектив был удостоен звания лауреата 2-й степени за коллекцию «Домо-ткано, Домо-брано», в которой старинное полотно сочетается с красным ситцем, а образы дополнены шерстяными головными уборами, выполненными в технике валяния.

Особой отличительной чертой подольского коллектива стала русская телогрейка. Мастера добавили к ней вышивку и заплатку, благодаря чему этот элемент гардероба приобрел модное звучание.

Режиссер театра моды «Эксклюзив» Ирина Лаптева подчеркнула, что для коллектива большая гордость и честь — представить родной край на международном уровне в Китайской Народной Республике.

Всего в конкурсе приняли участие около 12 коллективов из разных регионов России, которые представили порядка 50 коллекций в различных номинациях. Масштабный конкурс состоялся при поддержке Российского культурного центра в Пекине и АНО «Центр международного сотрудничества МИР».