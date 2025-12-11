«Ласточка» между Ростовом и Новороссийском будет ходить ежедневно в новогодние праздники

Ранее электропоезд «Ласточка» № 820 связывал Ростов-на-Дону и Новороссийск только по пятницам, субботам и воскресеньям. Теперь график движения поезда изменится, сообщил телеканал «Кубань24» со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.

С 12 декабря состав начнет прибывать и отправляться со станции Ростов-Пригородный вместо главного железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону. С 30 декабря 2025 года по 11 января 2026 года и с 1 мая по 1 сентября 2026 года «Ласточка» будет ходить ежедневно.

Поезда будут отправляться из Ростова-на-Дону в 6:37 и останавливаться на станциях Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевская, Величковка, Полтавская, Протока, Разъезд 9-й километр, Крымская и Тоннельная. В Новороссийск «Ласточка» прибывает в 11:42.

Обратный рейс из Новороссийска отправляется в 18:08, а в Ростов-на-Дону поезд приходит в 23:00.