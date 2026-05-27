Лантратова сообщила об отправке гумпомощи в Белгородскую область

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об отправке очередного гуманитарного груза в Белгородскую область. В состав помощи вошли 20 холодильников и 50 микроволновых печей.

«Направляем очередную машину с гуманитарной помощью в Белгородскую область», — сказала она.

Жители приграничного региона сталкиваются с серьезными трудностями — дома мирных граждан подвергаются обстрелам, есть перебои с электроснабжением. В области продолжают работу пункты временного размещения, а также места для подзарядки гаджетов и обогрева, где люди могут согреться и выпить горячего чая. Именно эти пункты испытывают потребность в новой бытовой технике.

Она отметила, что это не первая подобная отправка — ранее в регион регулярно доставляли одежду, косметику, генераторы и школьные принадлежности.

Также Лантратова рассказала, что недавно вернулась из ЛНР, из города Старобельска, где произошла трагедия: в результате удара Вооруженных сил Украины по местному колледжу погиб 21 ребенок.