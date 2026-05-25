Омбудсмен Лантратова посетила общежитие в ЛНР, разрушенное после атаки ВСУ
Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова вместе с корреспондентом Мурадом Газдиевым посетила общежитие в Старобельске (ЛНР), где украинские военные устроили теракт. Об этом сообщил RT.
Во время осмотра здания омбудсмен обратила внимание на вещи, оставшиеся после трагедии.
«Это детские тетрадки… Это лекции по психологии. Это дети, которые учились, чтобы быть воспитателями, чтобы быть преподавателями», — рассказала Лантратова.
Журналист показал ей помещение, где происходило опознание погибших детей. По словам Газдиева, девочки оказались под завалами, когда выбежали в коридор при атаке ВСУ.