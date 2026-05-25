Омбудсмен Лантратова посетила общежитие в ЛНР, разрушенное после атаки ВСУ

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова вместе с корреспондентом Мурадом Газдиевым посетила общежитие в Старобельске (ЛНР), где украинские военные устроили теракт. Об этом сообщил RT .

Во время осмотра здания омбудсмен обратила внимание на вещи, оставшиеся после трагедии.

«Это детские тетрадки… Это лекции по психологии. Это дети, которые учились, чтобы быть воспитателями, чтобы быть преподавателями», — рассказала Лантратова.

Журналист показал ей помещение, где происходило опознание погибших детей. По словам Газдиева, девочки оказались под завалами, когда выбежали в коридор при атаке ВСУ.