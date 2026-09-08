Лантратова представит новый формат Молодежного совета при УПЧ

Первое заседание Молодежного совета при уполномоченном по правам человека в России под председательством Яны Лантратовой пройдет 9 сентября в Москве. Встреча состоится в Доме прав человека и соберет более 60 участников, сообщила пресс-служба омбудсмена.

«Работа совета для меня очень важна. Я прекрасно понимаю, как много ребята делают. Хочу быть с ними в постоянном контакте. Погружаться в идеи. Поддерживать и помогать развитию проектов. Вместе мы будем строить систему, где голос молодых людей слышен на самом высоком уровне», — подчеркнула Лантратова.

В обсуждении примут участие руководители и активисты молодежных советов при региональных омбудсменах, представители федеральных органов власти, общественных организаций и профильных ассоциаций. Лантратова представит основные направления обновленной работы совета и подходы к взаимодействию с молодыми правозащитниками.

Одной из тем станет Всероссийский конкурс проектов по профилактике буллинга «Надо поговорить!». Участникам также расскажут о планах по привлечению молодых правозащитников к добровольческой деятельности через платформу «Добро.рф».

Отдельный блок посвятят региональным инициативам. Молодые правозащитники представят проекты в сфере правового просвещения, включая марафоны и занятия по изучению Конституции. Кроме того, участники обсудят сотрудничество с молодежными парламентами и работу с представителями новых регионов России.

В повестку также войдут участие молодежи в качестве наблюдателей на выборах депутатов Госдумы 18–20 сентября, создание Единого банка успешных проектов, международный конкурс «Право на будущее» и образовательные программы совместно с Росмолодежью.

Для участников проведут мастер-класс психолога и психолингвиста Лореллы Гальцовой. Эксперт расскажет о влиянии работы в Молодежном совете при УПЧ на профессиональное развитие и построение карьеры.