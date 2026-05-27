Лантратова попросила МВД отменить подписку о невыезде для беременной

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова попросила к МВД с просьбой помочь беременной, находящейся на подписке о невыезде, уехать в роддом в другой город. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба омбудсмена.

Девушка находится на девятом месяце беременности, и у нее заключен контракт на роды в Нижнем Новгороде.

Дело на Евгению завели в январе, ее обвинили в краже 11 тысяч рублей у бывшей коллеги. Девушка по ошибке взяла карту другой сотрудницы и совершила с нее несколько покупок. Ее задержали спустя полгода. Евгения возместила ущерб, пострадавшая отказалась от претензий и попросила прекратить уголовное дело.

Девушка четырежды направляла ходатайство с просьбой временно снять подписку о невыезде, чтобы родить в роддоме, с которым у нее заключен контракт. Но ей отказали.

«В таких обстоятельствах особенно важно, чтобы государственная машина действовала разумно и милосердно. Именно поэтому я обратилась в МВД с просьбой обратить внимание на эту ситуацию, дать ей оценку и рассмотреть возможные меры с учетом принципов гуманизма», — заявила Лантратова.

Лантратову назначили на должность уполномоченного 15 мая. На этом посту она сменила Татьяну Москалькову, которая проработала два срока подряд.