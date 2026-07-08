Ландшафтный архитектор Васецкий отметил, что оставление скошенной травы на газоне может привести к появлению насекомых

Ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий в беседе с радио Sputnik рассказал, что скопление влажной травы после стрижки газона может привести к неприятному запаху и привлечению насекомых.

Эксперт подчеркнул, что распространенной ошибкой является сдувание травы сильным потоком воздуха, который разносит легкие частицы по всему участку и забивает фильтры техники. Он порекомендовал предварительно собирать основную массу травы граблями или использовать технику с функцией всасывания.

«Для быстрого удаления скошенной травы лучше всего подходит современная аккумуляторная техника, например, воздуходувы-пылесосы, которые могут работать в двух режимах — сдувать траву в кучу или всасывать ее в специальный контейнер», — пояснил Илья Васецкий.

Ландшафтный архитектор отметил, что уборка участка сразу после стрижки или в течение первого часа оптимальна, так как свежескошенная трава легче поддается наведению порядка, пока она еще не подсохла и не прилипла к поверхностям.

«Оставлять скошенную траву в больших кучах прямо на газоне — плохая практика. Под слоем травы газон начинает желтеть и может погибнуть от недостатка света и воздуха», — предупредил эксперт.

Собранную траву Васецкий рекомендовал складывать в компостную кучу, использовать как мульчу для грядок или утилизировать вместе с органическими отходами.

В заключение эксперт посоветовал использовать защитные очки, закрытую обувь и длинные брюки при уборке скошенной травы, чтобы избежать попадания мелких частичек в глаза и контакта с насекомыми или острыми предметами.