Ландшафтный архитектор Васецкий назвал низкое и частое кошение главными ошибками при уходе за газоном

Ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий в беседе с радио Sputnik рассказал, как сохранить здоровый вид газона на дачном участке и избежать его пожелтения.

Одной из самых распространенных ошибок при уходе за газоном является слишком низкое кошение. Короткий срез оголяет почву, что приводит к быстрому испарению влаги и перегреву корневой системы. Эксперт рекомендует оставлять высоту травы не менее пяти–семи сантиметров. Это поможет затенить землю и замедлить рост сорняков.

Васецкий также советует косить газон утром до 10 часов или вечером после 17 часов. Это снижает стресс для растений и помогает сохранить цвет газона. Еще одна рекомендация — избегать частого кошения. Постоянное механическое воздействие истощает корневую систему и делает траву более уязвимой для выгорания.

Ландшафтный архитектор также подчеркнул важность использования остро заточенных лезвий. Тупые лезвия не срезают, а рвут траву, оставляя неровные края, которые быстро белеют и сохнут.

«Летом особенно важно использовать инструменты, которые не создают дополнительной нагрузки на газон и не перегреваются. Аккумуляторные газонокосилки легче своих бензиновых аналогов и работают значительно тише», — отметил Васецкий.

В жаркий период раз в несколько дней участок необходимо хорошо поливать, чтобы влага достигла глубоких слоев грунта. Однако перед стрижкой газон должен успеть просохнуть настолько, чтобы растительность оставалась сухой. Кошение по мокрой траве ведет к комкованию и повреждению молодых побегов, что в итоге оборачивается неравномерным пожелтением.