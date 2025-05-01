Ладожского нерпенка нашли под бетонной плитой у «Лахта Центра»

В Санкт-Петербурге спасли ладожского нерпенка, найденного под бетонной плитой у «Лахта Центра». Об этом сообщило сообщество Фонда друзей балтийской нерпы в социальной сети «ВКонтакте» .

Возраст самки достигает полутора месяцев, вес — 6,3 килограмма.

«Хоть найдено животное и на берегу залива, но по виду это типичная ладожская нерпа с темными глазками, черной шерсткой и к тому же сильно пораженная вшами, чего у наших милых светленьких балтийских нерп мы не наблюдаем», — сообщили авторы поста.

Нерпенка «депортируют на историческую родину» после лечения.

В начале апреля в Петербурге обнаружили обезвоженную и истощенную молодую самку серого тюленя. Животное нашел прохожий, который гулял с собакой в районе Яхтенного моста.