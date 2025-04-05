Истощенного тюлененка нашли в Петербурге под мостом

Обезвоженную и истощенную молодую самку серого тюленя нашли под мостом в Санкт-Петербурге. Об этом «Звезде» рассказал директор Фонда друзей Балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

Тюлененка обнаружил прохожий, гуляющий с собакой в районе Яхтенного моста. Нерпа лежала среди пакетов под мостом. Мужчина сообщил о находке в Фонд друзей Балтийской нерпы.

В Фонде сообщили, что тюлененок находился в тяжелом состоянии, у него травмирован глаз. Предположительно, лед рано растаял и детеныша унесло от матери. Мать не успела его выкормить, у него недобор веса и он не готов ко взрослой жизни.

По словам Алексеева, специалистам предстоит стабилизировать состояние тюлененка, а потом они займутся выкармливанием и реабилитацией. Он отметил, что несмотря на тяжелое состояние, у тюлененка есть все шансы на выздоровление.

В конце марта в петербургский Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих доставили пять тюленят и одну нерпочку.