Автомобиль Lada Vesta может подешеветь в России из-за скопившихся на складах 100 тысячах машин. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника канала, автомобили специально копили под таксопарки, однако в итоге они оказались не нужны. Резервы готовили под законопроект, в рамках которого иномарки эконом-класса в такси могли заменить новенькими Lada Vesta.

Однако из-за резкого подорожания тарифов и увольнения тысяч водителей инициатива «Об отечественных такси» зависла на рассмотрении в Госдуме. Теперь АвтоВАЗ намерен начать реализовывать Vesta со скидкой в 3%, чтобы бороться с излишками.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин предложил АвтоВАЗу рассмотреть варианты снижения цен. По его словам, отечественному автогиганту необходимо пересмотреть свою стратегию, чтобы сохранить производство и не работать себе в убыток.