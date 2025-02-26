Автоэксперт Сажин предложил АвтоВАЗу рассмотреть варианты снижения цен

Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей проанализировал ситуацию с российским автопромом, обратив внимание на накопившиеся запасы автомобилей Lada на складах АвтоВАЗа, превышающие норму почти в два раза.

Эксперт отметил, что для стабилизации ситуации необходимо уравновесить спрос и предложение. Пока цены на автомобили остаются высокими, а покупательская способность населения низкая, склады продолжают заполняться.

Сажин предложил АвтоВАЗу рассмотреть варианты снижения цен, чтобы стимулировать продажи и поддерживать производство.

«Либо АвтоВАЗ снизит цену и будет работать себе в убыток, либо хотя бы выйдет в ноль, чтобы сохранить производство», — сказал он.

Собеседник добавил, что в текущих условиях заводу нужно переписать стратегию.