Стало известно, кому достался Дом моды Зайцева после смерти сына модельера

«Звездач»: вдова Егора Зайцева стала руководителем Дома моды его покойного отца

Anatoly Lomokhov
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Должность руководителя Модного дома Зайцева займет супруга его покойного сына Екатерина Ромашкина. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Сейчас Ромашкина числится на посту как временно исполняющая обязанности генерального директора. До этого ходили слухи, что управление Модным домом возьмет на себя дочь Егора Зайцева от первого брака Маруся.

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года после продолжительной болезни в возрасте 85 лет. Прощание с ним состоялось в Подмосковье в соборе Троицы Живоначальной в городе Щелково.

Егор Зайцев умер 19 июня на 65-м году жизни от рака. Его похоронили рядом с отцом.

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