«Лаборатория Касперского» сообщила о новой схеме мошенничества с рабочими чатами

Kaspersky: мошенники начали создавать чаты с фейковыми руководителями

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Злоумышленники разработали новую схему для обмана пользователей Сети. Они создают в мессенджерах групповые чаты с фейковыми аккаунтами руководителей, после чего объявляют о проверке в компании. Об этом РИА «Новости» заявил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Он объяснил, что мошенники от лица руководителей предупреждают о том, что в рамках проверки сотрудникам якобы будут звонить правоохранители. После этого злоумышленники связываются от лица полиции или контролирующих организаций с жертвами и просят перевести им деньги, сообщил RT.

По словам Голованова, они могут заставить взять кредит, установить какое-либо программное обеспечение или поделиться фотографиями экрана.

«Чтобы не стать жертвой подобных атак, пользователям важно внимательно перепроверять информацию, которую они получают даже от знакомых», — заключил эксперт.

Ранее «Лаборатория Касперского» предупредила о злоумышленниках, которые обманывают игроков Hamster Kombat, обещая им вывести их средства. Вместо этого мошенники получают доступ к аккаунтам в Telegram и воруют их.

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