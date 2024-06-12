Квартиру семьи соратника Зеленского национализировали в Крыму

В Крыму национализировали квартиру семьи украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника, соратника президента Украины Владимира Зеленского. Об этом РИА «Новости» рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника», — информировал он.

Жилье располагалось в поселке Ливадия, на южном берегу полуострова. В том же доме ранее национализировали квартиру самого Зеленского.

С 2023 года в Крыму национализировали украинские активы более чем на 2,1 миллиарда рублей. Средства поступили в региональную казну. По словам Константинова, инвесторы демонстрируют высокий спрос на такие объекты. Он добавил, что до конца 2024 года казна еще значительно пополнится за счет продажи «хороших активов».

В мае стало известно о национализации квартиры супруги президента Украины Елены Зеленской в Ялте.