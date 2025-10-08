Квартира Фургала во Владивостоке уйдет с молотка

Во Владивостоке на торги выставили квартиру, принадлежащую бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу. Информацию о лоте опубликовали в системе «ГИС-Торги» и на сайте Росимущества .

Квартира площадью 76,9 квадратных метра находится в доме на улице Басаргина, начальная цена — 20,146 миллиона рублей. Размер задатка — 3,022 миллиона рублей, шаг аукциона — 202 тысячи рублей.

В описании лота уточняется, что основанием торгов стало постановление ФССП России, а квартиру арестовали по исполнительному производству за долги Фургала.

При этом на недвижимости есть обременения: две записи об аресте и 10 записей запрещения регистрации. В настоящее время в квартире зарегистрирован один человек, задолженность по коммунальным платежам превышает 130 тысяч рублей, а за капитальный ремонт — около 50 тысяч рублей. Прием заявок закончится 29 октября, торги проведут 6 ноября.

Ранее осужденный за убийства Фургал не смог найти свои автомобили, арестованные в рамках уголовного дела.