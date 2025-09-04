Фургал не смог найти свои арестованные автомобили

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, осужденный за убийства, не может отыскать два своих автомобиля. Они были переданы на ответственное хранение в рамках уголовного дела. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По материалам дела, его автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570 были переданы на ответственное хранение в рамках уголовного дела. Следствие заключило госконтракт с индивидуальным предпринимателем, который разместил их на стоянке.

Во время судебного разбирательства по оплате стоянки защита сообщила, что не знает, где находятся машины.

«Судьба двух автомобилей, переданных на ответственное хранение, не известна», — сказано в документах.

Суд не принял эти аргументы. Заявления о том, что имущество утрачено, не подтверждаются доказательствами и не влияют на итоговую сумму взыскания.

Ранее Фургал подал иск против «Соловьев Live». По словам бывшего губернатора Хабаровского края, в эфире программы «День ZсИннокентием Шереметом» ведущий распространил недостоверные и порочащие честь и достоинство сведения.