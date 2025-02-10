Курорт с мягким климатом. Мариуполь влюбил в себя россиян

Многие россияне, которые приехали на работу в Мариуполь, решили остаться в городе жить и перевезли сюда семьи. Глава сервиса недвижимости «Аякс Мариуполь», председатель регионального отделения Ассоциации женщин-предпринимателей России в ДНР Луиза Наливай на стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой рассказала, чем он привлекает людей.

Однокомнатную квартиру в Мариуполе можно купить, по словам Наливай, за 3-3,5 миллиона рублей. В городе активно строят ипотечное жилье, к тому же, на этой территории действует льготная ставка в 2%.

«Спросом пользуется недвижимость среди жителей так называемой большой России. <…> Мариуполь — курортный город с морем, мягким климатом, дополнительный юг, поэтому люди сюда охотно едут и покупают жилье. Очень многие, приехав на работу с территории Центральной России, Сибири, влюбляются в город и принимают решение перевезти сюда семьи и здесь продолжить жизнь», — подчеркнула она.