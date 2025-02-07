Подмосковные строители восстановили жилой дом в переулке Токарева в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области восстановил еще один многоквартирный дом в Мариуполе. Он находится в переулке Токарева.

Строители восстановили конструктив здания, заменили системы горячего и холодного водоснабжения, электрику, трубы центрального отопления, газоснабжения и канализации. Провели капитальный ремонт кровли, фасад здания обновили, двери и окна заменили. Места общего пользования обустроили.

Министерство ЖКХ Московской области сообщило, что за 2024 год Фондом капитального ремонта Московской области в ДНР, ЛНР и Запорожской области восстановлено 362 многоквартирных дома. В планах на 2025 год — восстановление еще 900 МКД.