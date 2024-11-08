Курганский губернатор рассказал, как в свое время велел ликвидировать диаспоры

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что полтора года назад велел за сутки снять с юридического учета и ликвидировать все диаспоры в регионе. Его процитировал «Царьград» .

Губернатор добавил, что тогда его распоряжение многие сочли резким и жестким, но сам Шумков с этим не согласен.

«Это не жестко, это правильно. Потому что страна, которая хочет, чтобы в ней было безопасно и уютно, должна себя защищать», — подчеркнул глава региона.

Он обратил внимание, что сегодня область только пропускает мигрантов транзитом, в ней самой почти никто не остается.

Накануне президент Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что отношение россиян к мигрантам изменится, если те будут знать и уважать русский язык и законы страны.