Курьеров предложили собрать на единой платформе. Что не так с этой идеей?

«Почта России» выступила с идеей создания единой цифровой платформы по совместному использованию доставщиков. На недостатки инициативы в комментарии 360.ru указал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала «Амалко» Гарри Мурадян.

Глава «Почты России» Михаил Волков в интервью РБК отмечал, что зарплата курьеров во время высокого сезона достигает 300 тысяч рублей из-за нехватки работников. Именно для этого и нужна единая платформа.

Мурадян подчеркнул, что ее создание обойдется дороже, чем просто привлечение новых сотрудников из других стран или россиян.

«Это слив бюджета, который не приведет к какому-то значимому результату. Нужно привлекать людей. Курьеры — это не такой сложный труд», — сказал он.

Эксперт добавил, что «Почта России», по ее собственным отчетам, убыточна, поэтому не совсем понятно, за чей счет организация планирует создать единый цифровой сервис, который потребует большого объема средств.

«Вместо того, чтобы думать, как заработать денег, они думают о создании единой платформы, чтобы не платить 300 тысяч курьерам. Могут из Индии или с Филиппин привезти этих доставщиков, которые будут получать 60–70 тысяч», — обратил внимание Мурадян.

Он пояснил, что высокие зарплаты курьеров связаны с дефицитом работников, к которому привело сразу несколько факторов. Среди них эксперт назвал ужесточение миграционной политики, большие выплаты добровольцам в зоне СВО и демографическую яму.

«После ковида у нас выстроилась логистика „последней мили“. Появились большие компании, которым нужно больше курьеров. Поэтому вопрос баланса спроса и предложения качнулся в сторону спроса из-за нехватки людей», — объяснил Мурадян высокие зарплаты курьеров.

В конце мая власти Санкт-Петербурга разработали законопроект о запрете доступа мигрантов к работе курьерами и таксистами до конца 2025 года. Кроме того, с 1 июля логистические компании обязали оснащать курьеров GPS-трекерами для отслеживания передвижения и вести единый реестр заказов.