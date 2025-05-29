29 мая 2025 16:50 «У нас обленились люди». В Петербурге захотели избавиться от мигрантов в такси и доставке 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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Власти Санкт-Петербурга решили запретить мигрантам работать таксистами и курьерами. Планируется, что ограничения продлятся до конца года. В Сети такая идея вызвала закономерный вопрос — а не останутся ли в итоге жители Северной столицы без водителей такси и доставщиков? Как запрет может отразиться на жизни людей и к чему приведет, разбирался 360.ru.

Есть свои таксисты и курьеры Комментируя идею запретить мигрантам работать в такси и доставке, депутат Госдумы Виталий Милонов обратил внимание, что в последнее время Петербург серьезно увеличился в размерах. Сюда продолжает приезжать жить большое количество людей. И речь не только о трудовых мигрантах. Поэтому, если последним ограничат возможность трудиться таксистами и курьерами, дефицита не возникнет.

«Мы говорим уже о сотнях тысяч людей, они приехали для чего-то, они должны где-то работать, а заводов у нас новых почти не открывается. <…> Но вот я думаю, может, они там будут работать», — сказал Милонов.

Фото: РИА «Новости»

При этом он подчеркнул, что власти Петербурга принимают подобные решения очень взвешенно и аккуратно. С одной стороны, нужно минимизировать участие мигрантов, с другой — в некоторых отраслях не хватает рук. Ситуацию будут тщательно контролировать. «Что касается службы курьерской доставки, то я абсолютно согласен. У нас обленились люди. Я вообще бы курьерскую доставку минимизировал», — сказал Милонов.

Главное о проекте запрета мигрантов-таксистов Проект постановления губернатора Петербурга о запрете на работу мигрантов в службах такси и доставки разместили в разделе «Антикоррупционная экспертиза». Документ вступит в силу после его подписания главой города и официального опубликования.

После этого компаниям и организациям дадут три месяца, чтобы выполнить необходимые предписания. Комитет по труду и занятости позже разработает предложение о введении похожих ограничений на следующий год.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Также, согласно документу, с 1 июля компании и частные предприниматели, работающие в сфере доставки товаров, должны будут соблюдать еще несколько требований. В их числе ведение реестра доставок, а также оснащение всех курьеров устройствами геолокации. Еще одно правило касается максимальной разрешенной скорости (15 километров в час) для доставщиков, использующих транспортные средства. Обязательным может стать и нанесение единого идентификационного номера на одежду, транспорт и сумку курьера. Для внешнего вида сотрудников, к слову, тоже выдвинут ряд норм. Какими именно они будут — пока не известно. Их должен будет разработать комитет по транспорту.