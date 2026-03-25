Курьерам захотели запретить класть личные вещи в сумки для доставки

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования для служб доставки продуктов. С 2026 года курьерам могут запретить хранить личные вещи и собственные продукты в сумках, предназначенных для перевозки заказов. Об этом сказано в проекте постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, опубликованном на официальном портале .

Новые требования также коснулись состояния самих сумок и контейнеров. Они должны защищать продукты от загрязнения, а также от проникновения животных, включая грызунов и насекомых. Кроме того, для таких контейнеров предложили сделать обязательными регулярную очистку, мойку и дезинфекцию. Использование порванных или поврежденных сумок будет запрещено.

Еще одно условие связано с самими курьерами. Доставкой продовольственных товаров, согласно проекту, смогут заниматься только сотрудники, которые прошли обязательные медицинские осмотры при приеме на работу и проходят их время от времени.

Если документ примут, то новые правила вступят в силу в 2026 году и будут действовать до 2033-го.

Тем временем в сфере доставки начали активно тестировать альтернативные форматы. В Химках уже в апреле стартует пилотный проект с роботами нового поколения, которые будут доставлять заказы жителям.