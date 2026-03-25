Курьерам могут запретить хранить свои вещи в сумке для доставки

Фото: Elena Dunn/Global Look Press/www.globallookpress.com

Роспотребнадзор подготовил постановление, которое вводит новые требования к работникам служб доставки продуктов. Об этом со ссылкой на проекта постановления главного государственного санитарного врача страны Анны Поповой сообщило РИА «Новости».

Изменения внесут в санитарно-эпидемиологические требования к деятельности рынков и торговых объектов, реализующих пищевую продукцию.

Документ предписывает использовать сумки и специальные контейнеры исключительно по назначению.

«Предусмотренные для размещения доставляемых товаров отсеки контейнеров не могут использоваться для транспортирования личных вещей и продуктов», — говорится в проекте.

Ранее в России сократилось число вакансий курьеров на полную ставку.

