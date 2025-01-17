Купание в крещенской купели может быть грехом? Мнение священника

Погружение в купель на Крещение может быть грехом, если человек пришел пьяным. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.

«Если человек пришел к крещенской купели в состоянии легкого или тяжелого опьянения, он совершает грех — это может быть таким святотатством и осквернением того действа, которое было совершено — освящение воды», — подчеркнул он.

Также священник отметил, что погружающийся в прорубь должен четко понимать, зачем это делает, а не нырять просто за компанию или потому что так принято.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин тоже не рекомендовал пьяным окунаться в купель, но по другой причине. По его словам, алкоголь расширяет сосуды, а ледяная вода сужает, и такие перепады температур могут привести к тяжким последствиям вплоть до остановки сердца.