Минздрав Подмосковья назвал правила подготовки к крещенским купаниям

Несмотря на отсутствие морозов в этом году, к крещенским купаниям нужно подойти со всей ответственностью. Об этом напомнили в Минздраве Подмосковья. Врачи дали советы тем, кто собирается погрузиться в ледяную воду.

Согреваться до и после купания можно теплым чаем, травяными настоями. Окунаться разрешено только в специально отведенных местах. Есть ряд противопоказаний: беременность, хронические заболевания, ОРВИ в активной фазе.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о правилах подготовки к купанию. Он подчеркнул, что ни в коем случае не следует использовать алкогольные напитки для согрева. Если вы употребляли алкоголь, то купаться можно не раньше чем через двое суток. Этанол должен полностью покинуть организм, чтобы не было тяжелых последствий, вплоть до остановки сердца. Алкоголь расширяет сосуды, а ледяная вода сужает их, и такие перепады могут привести к потере сознания. Кроме того, человек в состоянии алкогольного опьянения не контролирует ситуацию вокруг себя.

Врач общей практики Электростальской больницы Ирина Меркульева напоминает, что перед купанием необходимо проверить, нет ли у вас медицинских противопоказаний. Холодовой стресс может вызвать обострение хронических заболеваний, особенно аутоиммунных, сердечно-сосудистых, нервных, кожных, дыхательной системы. Перед участием в купаниях стоит проконсультироваться с врачом.

Заблаговременная подготовка к Крещенскому купанию очень важна. Нужно постепенно адаптироваться к низким температурам. Можно начать с контрастного душа, раз от раза уменьшая объем теплой и увеличивая объем холодной воды. Полезно повысить физическую активность — регулярные тренировки укрепляют иммунитет.

Специалист советует успокоиться и замедлить дыхание перед входом в воду, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Входить в воду лучше плавно, а не прыгать. Оптимальная продолжительность погружения — не более одной-двух минут.

Следует прекратить купание и обратиться за помощью, если почувствуете головокружение, слабость, дрожание рук и ног, одышку, затруднение дыхания, чрезмерное сердцебиение. Это симптомы переохлаждения. Необходимо как можно быстрее покинуть воду, надеть теплую одежду, пройти в теплое помещение и выпить теплый неалкогольный напиток.